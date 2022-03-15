В Україні розпочалася мобілізація другої черги резервістів

В Україні проводиться мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резерву першої черги. На цьому наголосив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач на брифінгу, повідомляє UBR.

" Майже 100% резервістів, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили у свої бойові військові частини та виконують завдання з оборони. Тому зараз ми проводимо мобілізацію військовозобов'язаних, які не входили до резерву першої черги, а інших категорій" , – зазначив Горбач.

За його словами, у військові частини можуть надіслати громадян, які раніше проходили службу на певних посадах та мають відповідний досвід.

Щодо українців, які не служили, але підлягають мобілізації, то їх обов'язково спрямовують до навчальних центрів ЗСУ, де вони проходять відповідну підготовку. Далі їх відправляють у бойові військові частини з метою виконання завдань з оборони.

Крім того, вимушені переселенці повинні обов'язково стати на військовий облік за місцем перебування, а потім їх можуть залучити до мобілізації.