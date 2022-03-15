У ДСНС запустять нову систему для визначення місцезнаходження людей

У ДСНС розгортають систему пошуку місцезнаходження людей, яким знадобилася допомога, і вони телефонують на номери екстрених служб.﻿ Про це, з посиланням на брифінг полковника служби ДСНС Геннадія Герасимчука в Ukraine Media Centre Kyiv, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України у співпраці з компаніями Garbyne, Apple і Google запускає у своїй роботі новий програмний продукт компанії Garbyne.

За допомогою цієї програми можна буде оперативно визначити місцезнаходження людини, яка звернулася за допомогою на лінію екстреної служби.

"Також завдяки цій програмі людина за допомогою свого телефону передати відео для диспетчера ДСНС і вести двосторонній чат з ним" , - додав Герасимчук.

У тестовому режимі ця система вже показала свою зручність і ефективність. За словами Герасимчука, таку допомогу співробітникам ДСНС надали абсолютно безкоштовно.