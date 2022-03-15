Кличко: тривала комендантська година пов’язана з можливими загостреннями

Столична влада закликає на час комендантської години в Києві та в області залишатися вдома, або в укритті. Про це, посилаючись на спільне інтерв'ю мера Києва Віталія Кличка з Володимиром Кличком, повідомляє Українська правда.

Видання поцікавилось в Кличка, для чого було введено комендантську годину на майже дві доби.

"Це пов’язано із можливими загостреннями. І це пов’язано з турботою про безпеку мешканців нашого міста", – відповів мер.

Він також порекомендував цей час залишатися в укритті, або вдома.

"І слідкувати, щоб не потрапити під обстріл, чи якісь там речі", – додав Кличко.

Мер наголосив, що комендантську годину вводить військова адміністрація.