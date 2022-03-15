Енергоатом: щонайменше 500 окупантів перебувають на Запорізькій АЕС

Від 500 до 900 загарбників наразі знаходяться на Запорізькій АЕС, повідомив﻿ керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін на брифінгу в Ukraine Media Center.

«АЕС все ще керує український персонал станції. Але вони повинні узгоджувати всі свої дії з російськими військовими» , - сказав він.

Котін зазначив, що окупанти навіть не уявляють, з чим мають справу.