Енергоатом: щонайменше 500 окупантів перебувають на Запорізькій АЕС
Від 500 до 900 загарбників наразі знаходяться на Запорізькій АЕС, повідомив керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін на брифінгу в Ukraine Media Center.
«АЕС все ще керує український персонал станції. Але вони повинні узгоджувати всі свої дії з російськими військовими», - сказав він.
Котін зазначив, що окупанти навіть не уявляють, з чим мають справу.
«Ми змушені тільки відповідати на їхні накази. Наприклад, вчора: у них є зона вторгнення, яку вони оточили і з якої вони стріляють. Прямо напроти атомної станції дуже близько знаходиться енергоблок №1, поруч з ним вони підірвали металевий ящик. Вибух був гучним. Наслідки цих дій можуть бути жахливими», – сказав він.