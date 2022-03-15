Опитування: негативне ставлення українців до РФ зросло до 88%

Негативне ставлення до Російської Федерації за тиждень зросло ще більше — з 81% до 88%. Про це йдеться у результатах опитування дослідницької компанії Gradus Research від 8 березня, повідомляє Новое время.

Також 88% українців відповіли, що їхнє життя змінилося «докорінно» або «сильно» через повномасштабне вторгнення Росії. 1 березня цей показник складав 72%.﻿

Інфографіка: Gradus Research

Gradus Research опитав 1743 власників смартфонів 18−60 років, які проживають у містах з населення більше 50 тисяч людей.

З цих людей 19% покинули свої домівки: переїхали в населений пункт в межах своєї області (29%), в іншу область країни (46%) або за кордон (21%).﻿

Інфографіка: Gradus Research

Про намір повернутися у місце постійного проживання за першої ж можливості повідомило 74% респондентів. 1 березня про повернення думали 51% серед тих, хто виїхав за кордон, і кожен третій із цієї групи (35%) планував залишитися на новому місці. 8 березня охочих не повертатися в Україну — лише 9%.﻿

Інфографіка: Gradus Research

Основні два напрямки допомоги від держави, які очікують українці, — це гуманітарна допомога (їжа, предмети першої необхідності) та евакуація з «гарячих точок» до більш безпечних міст України.

Ставлення українців до Російської Федерації різко погіршилося. Станом на 1 березня 81% опитаних визначили його як «негативне», а на 8 березня — 88%.﻿

Інфографіка: Gradus Research

Повномасштабне вторгнення Росії стало головною причиною стресу, в основному через турбування про безпеку близьких. Друга за розповсюдженістю причина нервування — усвідомлення ризику загинути під час бойових дій.

Згідно результатів опитування, розподіл емоцій, які відчувають українці у зв’язку із ситуацією, за тиждень з 1 по 8 березня не змінився. На першому місці залишається гнів (62%), і він набагато випереджає напруження, страх і розчарування, що слідують за ним. Також більшість населення країни (86%) відчуває згуртованість.﻿

Інфографіка: Gradus Research

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18−60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Період проведення поля: перша хвиля — 28 лютого-1 березня 2022 року, друга хвиля — 8 березня. Розмір вибірки: перша хвиля — 2144 респондентів, друга — 1743 респонденти.