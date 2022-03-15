Голова Харківської ОДА: з обстріляного інтернату евакуюють підопічних

З обстріляного російськими окупантами Оскільського психоневрологічного інтернату в Ізюмському районі Харківщини евакуюють підопічних.

Про це повідомив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"300 людей — підопічні та працівники — вже прямують до місць убезпечення за маршрутом "зеленого коридору" , — зазначив Синєгубов.

Він нагадав, що кілька днів тому росіяни практично знищили приміщення інтернату, там немає світла, тепла, води, зв‘язку.

Підопічні спеціальної установи — це люди похилого віку, які потребують особливого догляду, люди з інвалідністю.