Голова Харківської ОДА: з обстріляного інтернату евакуюють підопічних
З обстріляного російськими окупантами Оскільського психоневрологічного інтернату в Ізюмському районі Харківщини евакуюють підопічних.
Про це повідомив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов на своєму офіційному Телеграм-каналі.
"300 людей — підопічні та працівники — вже прямують до місць убезпечення за маршрутом "зеленого коридору", — зазначив Синєгубов.
Він нагадав, що кілька днів тому росіяни практично знищили приміщення інтернату, там немає світла, тепла, води, зв‘язку.
Підопічні спеціальної установи — це люди похилого віку, які потребують особливого догляду, люди з інвалідністю.