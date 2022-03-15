Данилов: Україні потрібен союз із країною, яка має ядерну зброю

Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково має бути країна з ядерною зброєю. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов.

За його словами, сьогодні цією країною може бути Великобританія.

Данилов зазначив, що вже весь світ розуміє, що відбувається в Україні.

"На жаль, не всі країни реагують адекватно. Але ми переможемо. Згадайте, як поводилися перед Другою світовою деякі країни. Для них важливі не демократичні цінності, а гроші. Спочатку вони заплющили очі на захоплення Криму, згодом – на окупацію частини Луганської і Донецької областей" , - додав він.

Крім того, він подякував країнам, які підтримують Україну.