Данилов: Україні потрібен союз із країною, яка має ядерну зброю
Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково має бути країна з ядерною зброєю. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов.
За його словами, сьогодні цією країною може бути Великобританія.
Данилов зазначив, що вже весь світ розуміє, що відбувається в Україні.
"На жаль, не всі країни реагують адекватно. Але ми переможемо. Згадайте, як поводилися перед Другою світовою деякі країни. Для них важливі не демократичні цінності, а гроші. Спочатку вони заплющили очі на захоплення Криму, згодом – на окупацію частини Луганської і Донецької областей", - додав він.
Крім того, він подякував країнам, які підтримують Україну.
"Без застосування сили ворога побороти неможливо, і ми дуже вдячні країнам, які нам допомагають. Але є й такі, які кинули нас у складну хвилину. Вони теж будуть відомі", - зазначив Данилов.