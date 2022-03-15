ДСНС: з початку війни загинули 17 рятувальників

Під час активних бойових дій загинули 17 рятувальників, один досі перебуває в полоні російських загарбників.﻿ Про це в Медіацентрі Україна заявив полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук, повідомляє Укрiнформ.

«На жаль, внаслідок ведення бойових дій серед особового складу ДСНС є втрати. 17 осіб загинуло, 32 травмовано та одна особа знаходиться у полоні – це капітан, який ще 11 березня у смт Гостомель брав участь в евакуаційних заходах мирного населення» , - сказав Герасимчук.

На даний час до виконання завдань за призначенням на цілодобовому чергуванні перебуває 14 тисяч осіб та 3 тисячі одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Герасимчук розповів, що з початку війни підрозділи ДСНС виїздили на виклики близько 12 тисяч разів, у тому числі понад 5 тисяч виїздів - на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури.

«За цей час фахівці ДСНС врятували 688 осіб. Піротехніки знешкодили 2 тис. 471 ВНП та 175 кг вибухової речовини, у тому числі 379 авіаційних бомб, обстежили та очистили територію площею 18,01 га» , - зазначив Герасимчук.

В ДСНС також повідомили, що на пунктах пропуску на державному кордоні у Закарпатській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС у співпраці з Червоним Хрестом України та органами місцевої влади протягом доби надали допомогу понад трьом тисячам громадян.