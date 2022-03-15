Зеленський: весь бізнес із Росією має бути зупинено
Президент України Володимир Зеленський у новому зверненні закликав світ зупинити бізнес із Росією.
"Ми звертаємося до світу, до держав і до людей ... увесь бізнес із Росією має бути зупинений, уся торгівля, щоб вони не могли спонсорувати вбивство наших дітей, щоб долари та євро не оплачували кров", - сказав він.
Він також закликав контактувати з політиками, тиснути, говорити журналістам та бойкотувати російські продукти.
"Вони повинні відчути нашу силу, вони повинні відчути вашу силу, бо сила у нас є", - додав Зеленський.