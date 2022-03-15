Зеленський: весь бізнес із Росією має бути зупинено

Президент України Володимир Зеленський у новому зверненні закликав світ зупинити бізнес із Росією.

"Ми звертаємося до світу, до держав і до людей ... увесь бізнес із Росією має бути зупинений, уся торгівля, щоб вони не могли спонсорувати вбивство наших дітей, щоб долари та євро не оплачували кров" , - сказав він.

Він також закликав контактувати з політиками, тиснути, говорити журналістам та бойкотувати російські продукти.