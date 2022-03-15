Канада розширила пакет антиросійських санкцій

Канада запровадила санкції проти ще 15 російських посадовців через їх роль у війні з Україною. Про це в Оттаві заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.

"Канада не відступить від підтримки України та її народу. Президент Путін ухвалив рішення продовжити своє незаконне та невиправдане вторгнення. Канада не вагатиметься у запровадженні подальших кроків, якщо очільники Росії не змінять своїх дій" , - заявила Жолі.

У канадському МЗС уточнили, що 15 високопоставлених військових та урядових керівників, на яких було накладено санкції, "сприяли вибору президента Путіна вдертися до мирної та суверенної держави". Зокрема, серед них:

заступник голови уряду РФ Дмитро Григоренко;

міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков;

головнокомандувач ВМФ РФ Микола Євменов;

командувач Чорноморським флотом ВМС РФ Ігор Осипов;

головнокомандувач повітряно-космічними силами РФ Сергій Суровкін.

Усі кошти та майно підсанкційних осіб на території Канади заморожується, також для них забороняється в’їзд до країни.