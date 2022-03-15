РФ ввела санкції проти Байдена та його адміністрації

Росія, яка почала війну проти України, запровадила санкції проти президента США Джо Байдена та держсереатря США Ентоні Блінкена, повідомляє Новое время.

Як пише РИА Новости, до санкційного списку також увійшли: глава Пентагону Ллойд Остін, помічник Байдена з питань нацбезпеки Джейкоб Салліван, голова ЦПУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джейн Псакі, екскандидатка в президенти США Хілларі Клінтон та інші.

15 березня США запровадили санкції проти 11 високопосадовців оборонного сектору Росії. Все майно нинішніх чи колишніх працівників оборонного сектора РФ, що у Штатах чи володінні чи під контролем осіб із США, буде заблоковано.

12 березня в Держдепі повідомили про запровадження санкцій проти дружини та дорослих дітей спікера глави Кремля Дмитра Пєскова.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до її міжнародної ізоляції. США, ЄС, Британія, Канада та інші країни вже запровадили кілька пакетів жорстких санкцій проти РФ. Десятки компаній оголосили про повне або часткове припинення діяльності в Росії.