Джонсон обіцяв допомогти захистити Україну від бомбардувань

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що продовжить підтримувати президента України та українців, повідомляє Корреспондент.

Зокрема Джонсон заявив про посилення економічних санкцій проти РФ, щоб допомогти українцям захистити себе від бомбардувань.

"Президент Зеленський мобілізував світову громадськість проти жорстокості Володимира Путіна. Ми продовжимо підтримувати його і український народ - посилюючи економічні санкції та надаючи підтримку, щоб допомогти українцям захистити себе від бомбардувань" , - написав у Twitter британський прем'єр.

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що президент України Володимир Зеленський поспілкувався з лідерами Великобританії, Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Нідерландів, Швеції, Естонії, Литви, Латвії.