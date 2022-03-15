Від Миколаєва до Херсона відступає колона техніки РФ - Кім

Колона військових РФ рухається із Миколаївської області у бік Херсона, вони можуть готувати провокацію з обстрілом. Про це заявив голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім, повідомляє Укрiнформ.

За його словами, на Миколаївщині йдуть бойові дії, відбувається зачистка кількох сіл, де є кілька блукаючих ворожих танків.