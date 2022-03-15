Від Миколаєва до Херсона відступає колона техніки РФ - Кім
Колона військових РФ рухається із Миколаївської області у бік Херсона, вони можуть готувати провокацію з обстрілом. Про це заявив голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім, повідомляє Укрiнформ.
За його словами, на Миколаївщині йдуть бойові дії, відбувається зачистка кількох сіл, де є кілька блукаючих ворожих танків.
"Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці через Херсон у бік від Миколаївської області чухає колона окупантів. Вони втікають. До мене дійшла інформація, що вони поширюють повідомлення, що по Херсону можливий масований обстріл. Українська армія не планує і не обстрілюватиме Херсон! Можливо, це вони збираються обстрілювати? Тому слідкуйте за їх переміщеннями", - заявив Віталій Кім у своєму телеграм-каналі.