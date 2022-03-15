Зеленский назначил нового главу Киевской ОВА и командующего ООС

Президент Володимир Зеленський провів військові кадрові перестановки – призначив нового керівника Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, а командувачем ООС – генерал-майора Едуарда Москальова﻿. Про це він сказав під час чергового звернення, повідомляє Ділова столиця.

Рішення ухвалені у зв’язку з намірами окупантів захопити Київ: "Окупанти продовжують вважати захоплення нашої столиці своєю ключовою метою. Політичною метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд абсолютний – з усіх точок зору".

Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, Зеленський призначив керівником Київської ОВА Олександра Павлюка – героя України, генерал-лейтенанта, командуючого Операцією об’єднаних сил.

Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

"Тож київський напрямок та ситуація в області отримають ще більшу увагу" , — підсумував глава держави.

Новим командувачем Обʼєднаних сил став генерал-майор Едуард Москальов. Зеленський назвав його професіоналом й патріотом.

Раніше президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в управлінні Служби безпеки України у Львівській області — звільнив Івана Осипчука з посади очільника управління.