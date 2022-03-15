Рада схвалила зниження податків та зняття акцизу на пальне

Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану. Про це заявив народний обранець Ярослав Желєзняк, повідомляє Корреспондент.

Згідно із законопроєктом, ФОП та юрособи з оборотом до 10 млрд грн передбачили можливість сплачувати єдиний податок в обсязі 2% за правилами, встановленими для платників третьої групи. Таким чином, вони звільнені від податку на прибуток, ПДВ та інших.

Для ФОПів першої-другої груп сплата єдиного податку буде відбуватися на добровільній основі.

Також визначено умови нарахування ЄСВ, плати на землю та екологічного податку в умовах воєнного часу;

Паливо звільняється від акцизу, а ПДВ зменшено до 7%.

За прострочення зобов'язань за договорами споживчого кредиту з позичальників знімається відповідальність.

Звільняється від оподаткування ПДФО допомога постраждалим від військової агресії РФ.

Крім того, призупинено дію норм, що давали право виселяти з іпотечного житла мешканців за прострочення кредиту.