Ціни на житло б'ють рекорди: вартість оренди у Львові

Як під час війни у Львові піднялися ціни на житло, і як вони піднімуться найближчим часом, повідомляє Сьогодні.

Під час війни Російської Федерації проти України попит на житло зростає. Люди, які змушені покидати свої домівки через бойові дії, переміщуються переважно на захід України і там шукають для себе будинки.

Що сталося з цінами на оренду квартир та номерів у готелях у Львові.

Ціни на оренду квартир збільшилися у два рази

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував документ із даними про ціни на житло у Львові.

Отже, ціни за квартиру у центрі Львова на місяць тепер такі:

1-кімнатна до війни коштувала 18 тис. грн, під час – 35 тис.;

2-кімнатна до війни – 19,2 тис. грн, під час – 40 тис.;

3-кімнатна до війни – 27 тис. грн, під час – 70 тис.

На окраїні Львова ситуація така:

1-кімнатна до війни – 10,8 тис. грн, під час – 22 тис.;

2-кімнатна до війни – 15 тис. грн, під час – 35 тис.;

3-кімнатна до війни – 19,5 тис. грн, під час – 45,5 тис.

Крім того, щоб орендувати квартиру, необхідно виплатити наперед кошти за 2 місяці. Також платити треба за послуги рієлтора, ціна за послуги якого відповідає сумі оренди квартири на місяць.

Оплата в такому випадку здійснюється у доларах чи євро, або у ж гривні по курсу 30-35 грн за долар та 40-45 грн за євро.

Ціни на номери в готелях

У Львові стандартний 2-місний номер в центрі міста до війни коштував 36,6 тис. грн. Під час воєнних дій ціна зросла до понад 62 тис. грн. На окраїні за такий номер до війни треба було заплатити 24,4 тис. грн, а тепер – 45,7 тис. грн.

При бронюванні готельних номерів передоплату беруть за весь період бронювання номера.

Чи піднімуться ціни ще більше?

У документі йдеться про те, що оренда житла через великий попит зростає. Щотижня цей показник збільшується на 5-7%.

Попит на нерухомість росте

3% українців, які виїхали на захід України можуть бути зацікавлені в тому, щоб придбати в цьому регіоні житло.

У найбільшому попиті 1- та 2-кімнатні квартири. Через попит зростає і ціна на них.

Водночас продати квартиру зараз неможливо. Річ у тому, що з початку воєнних дій не працював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Тому ні продавці, ні покупці не могли укладати правочини з купівлі/продажу об'єктів нерухомого майна.

А продавати квартири через "лазівки" експерти не радять.