Данилов спростував заяву Лукашенка про удар ракетою по Білорусі

Секретар РНБО Олексій Данилов спростував заяву Олександра Лукашенка про те, що Україна нібито вдарила по території Білорусі ракетою Точка-У. Про це розповів Данилов у інтерв'ю Радіо НВ, повідомляє Корреспондент.

"Те, що він (Лукашенко – ред.) зараз розповідає, що нібито ми відправляємо Точку-У до Білорусі – це повна нісенітниця. Ми не вбиваємо дітей і жінок, ми мирна нація. Ми цивілізована нація і відстоюємо свою свободу, боремося на своїй території" , - заявив секретар РНБО.

Він додав, що Україна не має жодного бажання зазіхати на інші території.

Також Данилов, посилаючись на дані розвідки, зазначив, що Лукашенко не бажає воювати проти України. Проте Росія хоче залучити білоруських військових, одягнувши їх у російську форму.