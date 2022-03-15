ОВА Маріуполя: росіяни взяли у заручники лікарів та пацієнтів лікарні

Війська РФ у Маріуполі взяли у заручники лікарів і пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування. Про це заявив голова ОВА Павло Кириленко, повідомляє Корреспондент.

"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під'їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки... До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна" , – розповів один із працівників лікарні.

За його словами, днями окупанти практично зруйнували лікарню, але персонал і пацієнти продовжують перебувати у підвальному приміщенні.