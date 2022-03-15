ОВА Маріуполя: росіяни взяли у заручники лікарів та пацієнтів лікарні
Війська РФ у Маріуполі взяли у заручники лікарів і пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування. Про це заявив голова ОВА Павло Кириленко, повідомляє Корреспондент.
"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під'їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки... До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна", – розповів один із працівників лікарні.
За його словами, днями окупанти практично зруйнували лікарню, але персонал і пацієнти продовжують перебувати у підвальному приміщенні.
"Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці злісні порушення норм і звичаїв війни, на ці кричущі злочини проти людяності. Росія та кожен її громадянин, причетний до злочинів в Україні, має бути покараний!", – заявив Кириленко.