ОДА: ЗСУ під Харковом відкинули супротивника за межі позицій

Збройні сили України відбили атаку російських військ під Харковом і відкинули ворога за межі попередніх позицій.﻿﻿ Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.

"Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій" , - написав Синєгубов у Telegram.

Також Синєгубов повідомив, що в першій половині дня ЗСУ запекло билися з окупантами і в Руських Тишках.

"Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції" , - повідомив він.

Втрати ворога підраховуються.