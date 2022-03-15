НАТО планує скликати екстрений саміт щодо України

НАТО може скликати екстрений саміт щодо України, участь у якому візьме міністр оборони Олексій Резніков. Про це заявив генсек Альянсу Йєнс Столтенберг під час брифінгу, повідомляє Корреспондент.

Зустріч запланована на 16 березня.

Він назвав "абсолютною брехнею" звинувачення РФ на адресу України та країн НАТО у виробництві хімічної зброї. При цьому він не відкидає, що Росія може застосувати хімічну зброю.

"Український народ мужньо і хоробро бореться. І ми маємо зробити все можливе для того, щоб його підтримати" , - зазначив він.

Також генсек додав, що Альянсу потрібні канали комунікації з РФ для запобігання ризикам та інцидентам і закликав Китай разом з міжнародною спільнотою засудити дії Росії.

Він заявив, що НАТО продовжуватиме постачати військове обладнання, техніку та гуманітарну допомогу Україні та анонсував військові навчання.

Крім того, Столтенберг додав, що війська НАТО перебувають у стані підвищеної готовності на випадок нападу. За його словами, під час атаки на одну країну-члена НАТО буде одразу відповідь з боку всіх країн-членів альянсу.