Парламент збільшив ренту на видобуток українського газу

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 15 березня, ухвалила закон №7038-д про збільшення ренти на видобуток газу на час воєнного стану та надзвичайного стану. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Корреспондент.

За заявою Железняка, за законопроєкт проголосувало 270 депутатів. Доопрацьована версія законопроєкту передбачає зростання надходжень до бюджету на 30,6 млрд грн у 2022 році за рахунок приватних газовидобувників.

Дані кошти будуть спрямовані на фінансування підвищення зарплат військовим, на забезпечення виплат з єПідтримки.

Законопроект передбачає збереження чинних ставок ренти при ціні реалізації газу до $400/тис. куб. м.

Надприбуток, починаючи від $401/тис. куб. м, розраховуватиметься за підвищеною ставкою, яка для старих свердловин більша у 2,2 рази, для нових – у 3 рази.

На даний момент рента при видобутку газу на старих свердловинах для покладів на глибині до 5 км становить 29%, на глибині понад 5 км – 14%. При видобуванні газу на нових свердловинах, що пробурені з 2018 року, рента для покладів на глибині до 5 км становить 12%, на глибині понад 5 км – 6%.