США ввели санкції проти низки представників режиму РФ та Білорусі

Міністерство фінансів США й Державний департамент у вівторок оголосили про запровадження санкцій проти щонайменше 15 фізичних та однієї юридичної особи, причетних до грубих порушень прав людини в Росії та Білорусі.﻿ Про це йдеться в офіційних заявах, оприлюднених на урядових сайтах США, повідомляє Укрiнформ.

«Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввів санкції проти чотирьох фізичних та однієї юридичної особи на підставі Акту Сергія Магнітського» , - заявили у вівторок у Мінфіні США.

Зокрема, нові обмеження запроваджені проти судді районного суду в Москві Наталії Мушнікової. Вона сприяла уникненню юридичної відповідальності за жорстоке поводження й смерть Сергія Магнітського.

Санкції введені також проти Курчалоївського РВ МВС Чеченської Республіки Росії, а також двох його співробітників, які діяли від імені уряду Чечні, коли ув’язнили й катували відомого правозахисника чеченського відділення «Меморіалу» Оюба Тітієва.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило повторні санкції проти Олександра Лукашенка та його дружини Галини. Білоруський диктатор звинувачується у причетності до грубих порушень прав людини та масштабної корупції.

Додатково, у вівторок Державний департамент США оголосив про введення обмежень проти 11 високопоставлених представників оборонного відомства Росії, серед яких фігурує і командувач нацгвардії РФ Віктор Золотов. Серед іншого, російська нацгвардія була причетна до спроб придушення інакомислення на окупованих територіях України, зауважили в Держдепі.