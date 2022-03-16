Мінфін провів черговий випуск військових облігацій

Міністерство фінансів у вівторок провело черговий випуск військових облігацій зі строком обігу один рік. За результатом аукціону до держбюджету було залучено понад 5,4 млрд гривень, свідчать результати аукціону Мінфіну, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

Всі кошти від розміщення військових облігацій підуть на підтримку Збройних сил України. В уряді раніше повідомили про плани розмістити "військових" паперів на суми близько 400 млрд гривень.

Як пояснили у Альфа-Банк Україна, за результатами перших двох аукціонів інвестори придбали облігацій на суму понад 14,6 млрд гривень, що свідчить про інтерес міжнародних інвесторів та віру в Україну.

"Це можливість підтримати нашу країну, яка живе в умовах війни, на зворотній основі (11% річних без комісії для всіх). Також за долари США можна буде придбати доларові ОВДП з прогнозною дохідністю 3,7% річних" , - зазначили у банку.

Низка банків та фінансових установ приєднались до продажу військових облігацій. Причому, як відзначили у групі ICU, їхні компанії не заробляють на торгівлі військовими облігаціями. Клієнти ICU, наприклад, вже придбали через онлайн-платформу ICU Trade військові ОВДП на суму понад 100 млн гривень, це враховуючи угоди як юридичних, так й фізичних осіб.

"Комісії торговця та депозитарної установи для інвесторів в ці папери через ICU Trade відсутні. Навпаки, група направила власні кошти на створення інфраструктури для торгівлі військовими ОВДП і закликає всіх, хто має можливість, інвестувати в ці папери, тим самим допомагаючи своїй країні" , - пояснили у прес-службі ICU.

ПриватБанк також відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті Приват24. Цю можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.