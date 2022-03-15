Під Києвом загинув оператор Fox News

Російські військові продовжують убивати журналістів. Жертвами стали оператор американського телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Куршинова. Про це заявив радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що вони загинули внаслідок артобстрілу з боку російських військ у північно-східній частині с. Горенка.

"Їх колега - журналіст FoxNews Бенджамін Холл був поранений, але вижив. Лікарям довелося ампутувати частину гомілки" , - інформує Геращенко.

Як повідомив телеканал Fox News, під Києвом машина команди потрапила під обстріл.