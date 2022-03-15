Росія оголосила про вихід з Ради Європи

Рішення про вихід Росії з Ради Європи прийнято, про що офіційно повідомлено генерального секретаря РЄ Марії Пейчинович-Буріч. Про це йдеться в заяві глави делегації РФ у ПАРЄ Петра Толстого, повідомляє Укрiнформ.

«Лист глави МЗС РФ Лаврова про вихід Росії з Ради Європи вручено генеральному секретареві організації. Росія виходить із Ради Європи з власної волі, це виважене та обдумане рішення» , - цитує ТАСС слова Толстого.

Раніше Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч повідомляла, що РФ не внесла до Ради Європи фінансового внеску за поточний рік.