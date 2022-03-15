ЄС запровадив додаткові санкції проти РФ

Європейський союз офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з повномасштабною війною в нашій країні. Обмеження стосуються олігархів та еліти, пов'язаних із путінським режимом. Про це йдеться у заяві прес-служби Євросоюзу, повідомляє Корреспондент.

"Ми додаємо в наш список санкцій ще більше олігархів та пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, які забезпечують суттєве джерело доходу для режиму. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу" , - заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

Під санкції в рамках четвертого пакета ЄС потрапили такі особи: Роман Аркадійович Абрамович, Герман Борисович Хан, Віктор Пилипович Рашніков, Олексій Вікторович Кузьмичов, Олександр Олександрович Міхєєв, Олександр Миколайович Шохін, Андрій Валерійович Рюмін, Армен Сумбатович Гаспарян, Артем Григорович Шейнін, Дмитро Евгенійович Куликов, Костянтин Львович Ернст, Марина Володимирівна Сечіна, Сулейман Абусаїдович Керімов, Тигран Оганесович Худавердян, Володимир Валерійович Рашевський.

Під санкції в рамках четвертого пакета ЄС потрапили такі компанії: Роснефть-Аеро, AO Рособоронекспорт, АТ НВО Високоточні комплекси, ПАТ Курганмашзаво, AO Вертольоти Росії, ПАТ Об'єднана авіабудівна корпорація, АТ Об'єднана Суднобудівна Корпорація, АТ Наукововиробничий завод А. М. Горького.

Санкції передбачають: