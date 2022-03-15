Байден підписав документ про виділення Україні $13,6 млрд

Президент США Джо Байден підписав бюджет, в якому передбачається допомога Україні в розмірі 13,6 млрд доларів, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

"Я тільки що підписав документ про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 млрд доларів" , - повідомив Джо Байден у Twitter.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine. — President Biden (@POTUS) March 15, 2022

Варто відзначити, що раніше надання допомоги в розмірі 13,6 млрд доларів підтримали в Палаті представників США.

З цієї суми буде виділено 6,5 млрд доларів Пентагону на військову допомогу Україні. Решта коштів підуть в інші відомства - на гуманітарну та економічну допомогу Україні.