Байден підписав документ про виділення Україні $13,6 млрд
Президент США Джо Байден підписав бюджет, в якому передбачається допомога Україні в розмірі 13,6 млрд доларів, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
"Я тільки що підписав документ про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 млрд доларів", - повідомив Джо Байден у Twitter.
Варто відзначити, що раніше надання допомоги в розмірі 13,6 млрд доларів підтримали в Палаті представників США.
З цієї суми буде виділено 6,5 млрд доларів Пентагону на військову допомогу Україні. Решта коштів підуть в інші відомства - на гуманітарну та економічну допомогу Україні.