Робота під час війни: які професії більш затребувані

Військові дії внесли жорсткі корективи у кон’юнктуру та структуру ринку праці, повідомляє Новое время.

Як свідчать дані дослідження яке провів експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua, релокейт людей у західні регіони та за кордон спричинив дефіцит персоналу у життєво необхідних сферах ринку.

Наприклад, продуктовий рітейл у місцях ведення бойовий дій стикнувся з проблемами у пошуку персоналу.

"Наразі потрібні продавці та касири, пекарі, водії. Специфікою стало те, що працівники мають жити у безпосередній близькості до магазину, де вони можуть працювати, аби не наражатися на небезпеку при пересуванні через усе місто від місця проживання до місця роботи" , — йдеться у дослідженні.

Крім того, загострився попит на медичних працівників та фармацевтів, які були одними з найзатребуваніших фахівців і до початку війни.

Як свідчить аналіз відкритих баз даних, в Україні критично знизилася кількість резюме. Порівняно з січнем 2022 року загальна кількість спеціалістів, які активно шукають роботу, знизилася у 16 разів.

Найбільше зменшення відбулося у Київській області та в Києві, у Дніпропетровській області, Сумській, Запорізькій та Харківській областях.

Кількість пропозицій роботи теж зменшилася, проте протягом останнього тижня активність роботодавців починає поступово зростати. Роботи зараз набагато менше, ніж у довоєнні часи, але вона є. Найменше з усіх галузей постраждали від військової кризи ІТ-сфера, виробництво та сільське господарство, сфера продажів, транспорт та логістика.

Змінилася структура ринку праці у розрізі регіонів. Наприклад, у Львівській області у березні, порівняно з січнем-2022 частка активних пропозицій роботи від усіх активних в Україні збільшилася. Незважаючи на те, що кількісний показник пропозицій роботи у Львівському регіоні зменшився удвічі, проте частка у відсотках від усіх відкритих вакансій в Україні зросла з 4,3% у січні до 5,2% у березні.

Утримує лідерство по кількості пропозицій роботи у військовий час Київ. Наразі 42,3% відкритих вакансій від усіх активних в Україні пропонується саме в столиці. Проте кількість пропозицій роботи менша за січневі показники втричі.

"На волонтерських умовах найчастіше шукають водіїв, трактористів, механіків, слюсарів, волонтерів-помічників для Укрзалізниці, волонтерів для доставки продуктів та палива" , — додали у grc.ua.

Раніше повідомлялося, що за даними опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація, 42% малих та середніх підприємців зараз не працюють взагалі, 31% призупинив, але планує відновити свою діяльність, і лише 13% продовжують роботу у повному обсязі.