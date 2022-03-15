У Зеленського розповіли про підсумки переговорів України та РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з російською делегацією 15 березня закінчено і триватимуть завтра.

Подоляк уточнив, що під час паузи продовжуватиметься робота у підгрупах.

«Дуже важкий і в'язкий переговорний процес. Існують важливі протиріччя. Але простір для компромісу є» , - написав він у Twitter.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква вважає, що великого прориву в цих переговорах буде досягнуто за участю очільників держав.

За його словами, якщо раніше представники Росії ставили лише ультиматуми, то зараз вони почали слухати позицію української сторони.

"У перших раундах орда не була готова почути нашу позицію, ставила ультиматуми: Україна має здатися, скласти зброю, що наш президент підпише капітуляцію. Зараз так, що орда каже дещо іншим тоном" , - зазначив Жовква.

⚡️Переговори між ордою та Україною стали конструктивнішими, обговорюється майбутня угода - заступник голови ВП Ігор Жовква

Представники України на переговорах "помірковано оптимістичні" https://t.co/E9S7LnqVeB — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 15, 2022

Також він додав, що представники делегації України на переговорах "помірковано оптимістичні".