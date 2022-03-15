ОП: з Маріуполя эвакуювали близько 20 тис людей

Гуманітарним коридором із Маріуполя на приватних автомобілях виїхало близько 20 тисяч людей.﻿ Про це заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє Укрiнформ.

«Сьогодні з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 000 людей. Із 4 000 авто, які вирушили з міста, 570 вже прибули до Запоріжжя» , - написав Тимошенко у Телеграм﻿.

За словами Тимошенко, інші люди залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Усім надається необхідна допомога.