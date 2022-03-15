ОВА: РФ обстріляла з моря два населені пункти Одещини

Ворожі кораблі 15 березня відкривали з моря ракетно-артилерійський вогонь по двох населених пунктах Одеської області. Випущено ракети та 90 снарядів, двоє жителів зазнали поранень.Про це сказав у відеозверненні голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, повідомляє Укрiнформ.

«На жаль, сьогодні не можу сказати, що все було спокійно. Сухопутні війська противника не мають успіху на жодному із напрямків у інших областях. Тому зранку по одному з наших населених пунктів були нанесені ракетні удари ворожою авіацією та кораблями. Маємо двох поранених» , - зазначив Марченко у Телеграмі.

За його словами, близько 14 год ворожі кораблі відкрили артилерійський вогонь по іншому населеному пункту, використавши близько 90 снарядів.

Водночас голова ОВА запевнив, що «наші війська гідно тримають оборону. Перемога буде за нами».