Парламент змінив трудові відносини на період війни

Верховна Рада України на період воєнного стану дерегулювала окремі умови трудових відносин. Йдеться про оперативне залучення працівників та усунення кадрового дефіциту та нестачі робочої сили, повідомляє Корреспондент.

Відповідний закон №7160 Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану у сесійній залі у вівторок, 15 березня, підтримали 344 голосами.

Згідно з документом, роботодавці можуть укладати з новими працівниками термінові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Також законопроєкт дає право роботодавцю під час воєнного стану перевести працівника на іншу роботу, яка не обумовлена трудовим договором, без його згоди. Винятком є місцевість, де проводяться активні бойові дії.

Крім того, під час воєнного стану роботодавець може звільнити працівника в період його тимчасової непрацездатності або відпустки (крім декретного та догляду за дитиною) з першого дня після завершення непрацездатності або відпустки.

Працівник під час бойових дій у районі його роботи може розірвати трудовий договір із власної ініціативи без двотижневого терміну попередження. Винятком є примусове залучення до суспільно корисних робіт чи об'єктах критичної інфраструктури.

Також законопроєкт допускає збільшення нормальної тривалості робочого часу у період воєнного стану до 60 годин на тиждень, а для працівників зі скороченою тривалістю робочого часу – до 50 годин на тиждень. Час початку та закінчення щоденної роботи визначає роботодавець.

"П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями" , - сказано у документі.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

Законопроєктом дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних та з дитиною до року) на важких роботах та роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці.

"У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати через бойові дії термін її виплати може бути відстрочений до моменту поновлення діяльності підприємства" , - зазначено в одній зі статей закону.

Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення термінів оплати праці, але якщо доведе, що причиною збою у виплатах стало ведення бойових дій та інші обставини непереборної сили.

"Звільнення від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє від обов'язку щодо виплати заробітної плати" , - йдеться у документі.

Якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах, що віднесені до критичної інфраструктури, то роботодавцю дозволяється не пускати підопічних у відпустку, за винятком пологів та вагітності.

Проте роботодавець на прохання працівника може без обмежень надавати відпустку без збереження заробітної плати.

У законі йдеться про зупинення дії трудового договору, яке не тягне за собою припинення трудових відносин.