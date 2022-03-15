ПАРЄ проголосувала за виключення РФ з Ради Європи

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила рішення про виключення Росії. За це проголосували 216 делегатів, проти — 0, утрималися — 3, повідомляє Укрiнформ.

Президент ПАРЄ Тіні Кокс, закриваючи позачергову сесію, зазначив:



"Ми дійсно засмучені, що сьогодні змушені просити виключити члена організації, який був з нами протягом 25 років. Але якщо ви перетинаєте червоні лінії, вам немає місця в цій організації. Я дуже радий, що за ці два дні наша Асамблея була не ареною суперечностей, а була агорою, і одностайне голосування це показало".

Він додав, що завтра поінформує Комітет міністрів Ради Європи, який прийматиме остаточне рішення про виключення Росії з організації, про одностайну позицію ПАРЄ та її очікування.