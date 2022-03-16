Радник мера: Окупанти почали обстрілювати Маріуполь з моря

Російські окупанти почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Ворожі кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса. ﻿ Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.

"Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Розстріл із танка чоловіка без зброї… Немає слів. Вже до літаків приєдналися обстріли з кораблів — перші ракети випущені з корабля в районі села Білосарайська Коса в напрямку міста. Росіяни продовжують знищувати місто і городян. Їх мета одна — стерти Символ опору і Форпост України" , — наголошує радник мера Маріуполя.