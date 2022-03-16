Радник мера: Окупанти почали обстрілювати Маріуполь з моря
Російські окупанти почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Ворожі кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.
"Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Розстріл із танка чоловіка без зброї… Немає слів. Вже до літаків приєдналися обстріли з кораблів — перші ракети випущені з корабля в районі села Білосарайська Коса в напрямку міста. Росіяни продовжують знищувати місто і городян. Їх мета одна — стерти Символ опору і Форпост України", — наголошує радник мера Маріуполя.