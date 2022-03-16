Японія забороняє експорт до РФ майже 300 товарів та технологій

Японія оголосила, що майже 300 предметів та технологій підлягають забороні на експорт до Росії та Білорусі. Таким чином, планують завадити країнам-агресорам нарощувати свій військовий потенціал у зв’язку з вторгненням Москви в Україну, повідомляє Новое время.

За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості, у п'ятницю, 18 березня, набуде чинності ембарго на експорт 266 товарів, таких як напівпровідники, обладнання зв'язку та передові матеріали, а також 26 технологій, включаючи програми проектування машин для виробництва мікросхем, пише Japan Today.

Крім того, буде заборонено експорт нафтопереробного обладнання та супутніх технологій до Росії, одного з найбільших світових виробників нафти, йдеться у повідомленні міністерства.

Буде суворо заборонено будь-який експорт до 49 російських організацій, пов'язаних із військовими, та дві білоруські організації, включаючи державні установи та виробників літаків та кораблів.

Цей крок було зроблено після того, як Японія та інші західні країни, у тому числі члени Великої сімки, посилили економічні санкції проти Росії.

Раніше уряд Японії запровадив персональні санкції проти 17 фізичних осіб із Росії. До нового санкційного списку увійшли 11 депутатів Держдуми.