Японія спростила в'їзд для українських біженців

В Японії спростили в'їзд для українських біженців, тепер поїхати в країну «сонця, що сходить», можна навіть якщо у вас немає родичів або знайомих в Японії, які могли б взяти відповідальність за вас.﻿ Відповідне рішення прийняв Уряд країни, повідомляє Новое время.

Прикордонна служба планує оцінити кожен випадок, щоб надати короткострокову візу усім, хто планує поїхати в Японію.

Наразі документ на проживання в Японії мають близько 1900 українців.

Для в'їзду біженців з України спочатку потрібен був поручитель, (родичі або знайомі в Японії), на цих умовах з 24 лютого по 13 березня 47 біженців прибули в Японію.

Міністр юстиції Есіхіса Фурукава заявив, що українцям, яким надається право на короткострокове проживання в Японії, дозволять змінити свої візи з можливістю на трудову діяльність строком на один рік.

Зміни відбулись після того, як посол України в Японії Сергій Корсунський та інші закликали Японію дозволити евакуйованим українцям працювати.