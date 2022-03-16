У Білому домі повідомили подробиці візиту Байдену до Європи

У Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден наприкінці місяця здійснить візит до Брюсселя, повідомляє Новое время.

У заяві речниці Білого дому Джен Псакі говориться, що 24 березня Байден візьме участь у позачерговому саміті НАТО, щоб обговорити поточні зусилля щодо стримування та оборони у відповідь на напад Росії на Україну, а також підтвердити непохитну відданість союзникам по НАТО.

Байден також візьме участь у запланованому саміті Європейської ради, де обговорюватимуть подальші санкції проти Росії, надання гуманітарної допомоги Україні та вирішення інших проблем, пов’язаних із війною.

14 березня CNN з посиланням на обізнані джерела повідомило, що в Білому домі йдуть попередні обговорення можливості візиту президента США Джо Байдена до Європи.

Незабаром у Місії США до НАТО підтвердили візит Байдена до Брюсселя.