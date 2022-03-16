МВС: Після війни з Росією кілька років піде на розмінування

Коли закінчиться війна з РФ, Україна потім буде мати кілька років лише періоду розмінування, оскільки без цього неможливе відновлення будь-якого об’єкта.﻿ Про це заявив під час брифінгу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Укрінформ.

Глава МВС України уточнив, що спілкується з усіма 27 міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу, а також з міністрами деяких інших наших сусідів, зокрема – Туреччини. За його словами, вони сприяють тому, щоб ті евакуйовані з України громадяни, які перебувають на їхніх територіях, отримували необхідну допомогу.

"Вони (посадовці – ред.), безперечно, сприяють щодо необхідних гуманітарних вантажів, у першу чергу, у нашій частині – це те, що необхідно для рятувальників. Це медичне обладнання й обладнання для проведення рятувальних робіт, обладнання для розмінування. Бо ми розуміємо і маємо бути свідомими, що по завершенню цієї страшної війни ми будемо мати кілька років лише періоду розмінування", - сказав міністр.

Монастирський уточнив, що він уже звертається до своїх колег-міністрів з тим, щоб вони готували свої групи, своїх фахівців і техніку з усієї Європи й світу для того, щоб вони могли приїхати та допомогти Україні у розмінуванні об’єктів.

"Тому що жодне відновлення будь-якого об’єкта неможливе без етапу розмінування. Очевидно, що тих сил, що є в українських рятувальників, не вистачить, щоб у короткий період це зробити. Тому колеги готують зараз вже таку допомогу - масштабний десант в ﻿ ласне з рятувальників всіх країн, Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії, щоб допомогти у цей період", - наголосив Монастирський.

За його словами, серед тих країн, які нам активно у цьому допомагають, є Франція, Польща, Греція, Німеччина, Литва, Австрія, Швеція та Швейцарія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Канада, Румунія, США та інші країни.