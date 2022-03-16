ДСНС: У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений житловий будинок

Внаслідок ворожого обстрілу і потрапляння уламків снаряду стався обвал у 12-поверховому житловому будинку в Шевченківському районі столиці, повідомляє﻿ ДСНС.

Обвал стався на 12-му та технічному поверхах, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Станом на 07:45 ліквідовано загоряння на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів, а також у квартирі на верхньому поверсі. У дев’ятиповерховому житловому будинку горіння не спостерігається.

Рятувальники евакуювали 37 осіб, з них 2 особи травмовано. Роботи з пошуку постраждалих та розбирання конструкцій тривають.