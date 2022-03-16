У Росії створили свій аналог Instagram

Популярна соцмережа Instagram більше не працює в Росії після блокування Роскомнагляду. Але в Росії вирішили імпортозмістити сервіс, повідомляє Сьогодні.

За справу взявся "однокурсник" Павла Дурова, засновника Вконтакте та Telegram, якийсь Олександр Зобов. Його творіння повністю повторює дизайн Instagram.

Іншими словами, він вкрав у Meta ідею сервісу, придумавши для своєї підробки патріотичну назву Россграм.

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На головній сторінці сервісу вказується, що він повністю запрацює 28 березня і буде доступний на Android і iOS. Першим користувачам пропонують "особливі привілеї".

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Нагадаємо, що Instagram заблокував Роскомнагляд після того, як Meta дозволила у своїх сервісах залишати заклики до насильства щодо Путіна та Лукашенка.

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