У Росії створили свій аналог Instagram

Популярна соцмережа Instagram більше не працює в Росії після блокування Роскомнагляду. Але в Росії вирішили імпортозмістити сервіс, повідомляє Сьогодні.

За справу взявся "однокурсник" Павла Дурова, засновника Вконтакте та Telegram, якийсь Олександр Зобов. Його творіння повністю повторює дизайн Instagram.

Іншими словами, він вкрав у Meta ідею сервісу, придумавши для своєї підробки патріотичну назву Россграм.

На головній сторінці сервісу вказується, що він повністю запрацює 28 березня і буде доступний на Android і iOS. Першим користувачам пропонують "особливі привілеї".

Нагадаємо, що Instagram заблокував Роскомнагляд після того, як Meta дозволила у своїх сервісах залишати заклики до насильства щодо Путіна та Лукашенка.