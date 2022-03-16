Міністри оборони НАТО зберуться сьогодні на позачергове засідання

Глави оборонних відомств країн Північноатлантичного альянсу зберуться в Брюсселі в середу на екстрену нараду, оголосив напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До нас приєднається міністр оборони України Олексій Рєзніков. І інші наші партнери – Грузія, Фінляндія, Швеція та Євросоюз", – повідомив Столтенберг на пресконференції у Брюсселі у вівторок.

За його словами, події в Україні та "військова інтеграція Росії з Білорусією" створюють "нову реальність безпеки на Європейському континенті".

"Тому нам потрібно перебудувати нашу військову позицію для цієї нової реальності. Завтра міністри почнуть важливе обговорення конкретних заходів щодо зміцнення нашої безпеки у довгостроковій перспективі в усіх сферах", - заявив глава Північноатлантичного альянсу.

Як пояснив Столтенберг, на суші це може включати "значно більше сил у східній частині альянсу, у вищому ступені готовності й з заздалегідь підготовленим обладнанням" .

"Ми також розглянемо можливість значного збільшення наших військово-повітряних та військово-морських сил. Зміцнення нашої комплексної протиповітряної та протиракетної оборони. Зміцнення нашого кіберзахисту. І проводитимемо дедалі більше навчань", - сказав генсек НАТО.

Він очікує, що на зустрічі в середу буде надано доручення військовому командуванню НАТО розробити пропозиції для саміту альянсу в Мадриді в червні.

Столтенберг зазначив, що значне посилення оборонних можливостей НАТО вимагатиме серйозного збільшення інвестицій. Він традиційно закликав усі країни-союзниці "витрачати на оборону не менше 2% ВВП" .

Відповідаючи на питання, пов'язані з подіями в Україні, глава альянсу зазначив, що побічні небезпечні інциденти, пов'язані зі збройними діями, підтверджують необхідність підтримувати канали зв'язку НАТО з Росією.

"Ми повинні стежити за тим, щоб мати у своєму розпорядженні необхідні канали зв'язку також і з російськими з метою уникати, щоб інциденти призводили до небезпечних ситуацій", - сказав генсек.

Столтенберг також допустив скликання позачергового саміту НАТО найближчим часом, проте відмовився вдаватися до подробиць.

Пізніше того ж дня він повідомив у твіттері, що скликає такий саміт альянсу на 24 березня для обговорення ситуації навколо України.

"Я скликав позачерговий саміт 24 березня у штаб-квартирі НATO. Ми обговоримо вторгнення РФ в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати триматися разом", - написав глава альянсу.

Також у вівторок прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що президент США Джо Байден "приєднається до позачергового саміту НАТО 24 березня".