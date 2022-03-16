Американський фармгігант зупиняє експорт до Росії

Американський фармацевтичний гігант Eli Lilly заявив про зупинення експорту медикаментів до РФ. Виняток зроблять для ліків для хворих на рак та діабет, повідомляє Новое время.

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly зупиняє експорт ліків до Росії, але зробить виняток для хворих на рак та діабет.

"Lilly глибоко стурбована трагічною втратою безневинних життів в Україні - і визнає проблеми, з якими стикаються люди з доступом до основних ліків, таких як інсулін" , - йдеться у заяві компанії.

Компанія призупинила всі інвестиції, рекламні заходи та нові клінічні випробування в Росії, а також експорт необхідних ліків до цієї країни.

"Наші російські операції тепер зосереджені тільки на тому, щоб люди, які страждають на такі захворювання, як рак і діабет, продовжували отримувати необхідні ліки" , - йдеться в заяві компанії.

Також в Eli Lilly заявили, що у разі отримання будь-якого прибутку від таких продажів, його буде передано на гуманітарну допомогу Україні.

У Lilly наголосили, що передали Україні партію необхідних ліків.

Раніше французька компанія Michelin заявила, що припиняє експорт до РФ, а також виробничу діяльність на її території.