ОВА: Російські окупанти завдали ракетного удару під Нікополем
Російські окупанти завдали ракетного удару під Нікополем Дніпропетровської області. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, повідомляє Новое время.
"Тривожна ніч. Ракетна атака під Нікополем. Люди не постраждали. Ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована", - написав він у своєму Telegram.
Резніченко додав, що ворожих військ на території області немає.
Керівник військової адміністрації Нікопольського району Євген Євтушенко також повідомив, що постраждалих внаслідок ракетної атаки на об'єкт під Нікополем немає.
"Матеріальні збитки мінімальні в результаті проведених запобіжних заходів. Усі служби спрацювали злагоджено та швидко", - додав він.