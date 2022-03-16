ОВА: Російські окупанти завдали ракетного удару під Нікополем

Російські окупанти завдали ракетного удару під Нікополем Дніпропетровської області.﻿ Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, повідомляє Новое время.

"Тривожна ніч. Ракетна атака під Нікополем. Люди не постраждали. Ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована" , - написав він у своєму Telegram.

Резніченко додав, що ворожих військ на території області немає.

Керівник військової адміністрації Нікопольського району Євген Євтушенко також повідомив, що постраждалих внаслідок ракетної атаки на об'єкт під Нікополем немає.