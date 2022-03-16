МВС: кількість блокпостів на дорогах скоротили до 1500

Міністерство внутрішніх справ скоротило кількість блокпостів на українських дорогах до 1500. Багато непотрібних постів, які ускладнюють рух, забрали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє UBR.

При цьому, оптимізацію системи планують продовжити, щоб кількість блокпостів в Україні не перевищувала 800.

"Щодо тих, умовно "авторизованих" блокпостів, перелік їх буде занесений до спеціального наказу головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була вже видана минулого тижня", - сказав глава МВС і додав, що розширений перелік вийде сьогодні-завтра.

Блокпости на основних шляхах та містах мають бути обладнані відповідно до всіх правил. Їхню роботу забезпечуватимуть представники Нацполіції спільно з Територіальною обороною та Нацгвардією.