Продукти стали справжнім дефіцитом: що розкуповують насамперед

Які продукти найшвидше зникають із полиць і чим краще запастися, повідомляє Сьогодні.

Війна кардинально змінює правила та підвалини життя українців, а також додає раптових проблем, з якими цивілізована держава раніше не стикалася.

Так, у деяких областях, особливо тих, де введена комендантська година та ведуться бойові дії, люди скаржаться на проблеми із продовольством. Журналісти розпитали читачів із різних куточків країни та готові розповісти, які продукти зараз найдефіцитніші.

Отже, за словами мешканців центральних та східних областей, на полицях повно дорогих продуктів, а також тих, що не годяться для повноцінного харчування.

"Простіше сказати, що є. На полицях солодощі, чипси, сухарики, дорогі види риби та морепродукти, солодке газування, снеки, кава, морозиво та фрукти" , – розповідає мешканка Краматорська.

В інших областях люди підтверджують, що подібні продукти на полицях є постійно, а ось їх дешевих аналогів – немає.

Українці у Києві кажуть, що продукти підвозять постійно, просто щоб купити щось із дефіцитного списку, потрібно встигнути зробити це, доки всі не розкупили.

Отже, в магазинах є проблеми з такими продуктами:

консерви (особливо тушонка та дешеві види риби);

свіже м'ясо;

молочні та кисломолочні продукти;

крупи;

цукор;

борошно;

хліб (за словами киян, у магазини найчастіше привозять одні батони);

дешеві види сиру та ковбаси;

масло;

В областях, де проблеми з логістикою особливо очевидні, важко знайти макарони , на полицях залишилися дорогі сорти, та ще й зросли ціни.

А от із яйцями проблем, які були на самому початку введення воєнного стану, вже немає.

На фотографіях з київського супермаркету видно, що не залишилося дешевих видів шоколаду, а з ковбас є переважно сиров'ялені та сирокопчені сорти.

Обмеження купівлі

Після початку повномасштабної війни РФ проти України мережа магазинів АТБ практично відразу ввела обмеження на продаж деяких видів особливо важливих товарів.

До списку продуктів, які відпускають лише за 2 одиниці до рук потрапили: