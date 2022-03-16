Міноборони: РФ втратила на війні вже майже 14 тисяч людей

За даними Міністерства оборони України, на сьогодні російські збройні сили втратили на війні майже 14 тисяч людей. Про це відомство повідомило на своїй офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією Міноборони, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 13800 осіб;

танків – 430 одиниць;

бойових броньованих машин – 1375 одиниць;

артилерійських систем – 190 одиниць;

РСЗВ – 70 одиниць;

засоби ППО – 43 одиниць;

літаків – 84 одиниці;

вертольотів – 108 одиниць;

автомобільної техніки – 819 одиниць;

кораблі/катери – 3 одиниць;

цистерн із ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11;

спеціальна техніка – 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.