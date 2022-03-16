Міноборони: РФ втратила на війні вже майже 14 тисяч людей

Міноборони: РФ втратила на війні вже майже 14 тисяч людей
Фото: Facebook

За даними Міністерства оборони України, на сьогодні російські збройні сили втратили на війні майже 14 тисяч людей. Про це відомство повідомило на своїй офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією Міноборони, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 13800 осіб;
  • танків – 430 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 1375 одиниць;
  • артилерійських систем – 190 одиниць;
  • РСЗВ – 70 одиниць;
  • засоби ППО – 43 одиниць;
  • літаків – 84 одиниці;
  • вертольотів – 108 одиниць;
  • автомобільної техніки – 819 одиниць;
  • кораблі/катери – 3 одиниць;
  • цистерн із ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11;
  • спеціальна техніка – 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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