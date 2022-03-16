Польща закликає відправити в Україну миротворців

Для припинення бойових дій в Україну слід відправити миротворців НАТО. З такою пропозицією виступив віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський на брифінгу за підсумками переговорів у Києві у вівторок, 15 березня, повідомляє Корреспондент.

"Вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або, можливо, якогось ширшого складу, яка зможе захистити себе, яка за згодою президента й уряду цієї країни діятиме на території України" , - сказав політик.

У свою чергу в Офісі президента після переговорів лідерів Польщі, Чехії, Словенії та України в Києві повідомили, що під час зустрічі було обговорено питання гарантій безпеки для нашої держави, посилення санкційної політики проти Росії, а також перспективи членства України в Європейському Союзі.

Крім того, сторони торкнулися також планів відновлення України після завершення військових дій та наголосили на важливості міжнародної допомоги у наповненні відповідних фондів відновлення, які вже створив український уряд.