Польща закликає відправити в Україну миротворців
Для припинення бойових дій в Україну слід відправити миротворців НАТО. З такою пропозицією виступив віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський на брифінгу за підсумками переговорів у Києві у вівторок, 15 березня, повідомляє Корреспондент.
"Вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або, можливо, якогось ширшого складу, яка зможе захистити себе, яка за згодою президента й уряду цієї країни діятиме на території України", - сказав політик.
У свою чергу в Офісі президента після переговорів лідерів Польщі, Чехії, Словенії та України в Києві повідомили, що під час зустрічі було обговорено питання гарантій безпеки для нашої держави, посилення санкційної політики проти Росії, а також перспективи членства України в Європейському Союзі.
Крім того, сторони торкнулися також планів відновлення України після завершення військових дій та наголосили на важливості міжнародної допомоги у наповненні відповідних фондів відновлення, які вже створив український уряд.
"Ми знаємо стовідсотково, що все, що ми обговорюємо, сягне тієї позитивної мети для нашої країни, нашої безпеки та нашого майбутнього", - цитують в ОП українського лідера.