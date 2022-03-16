Подоляк: ЗСУ здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків

Збройні сили України здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків, що кардинально змінює диспозиції сторін. Про це заявив﻿ радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Що відбувається просто зараз.

1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін.

2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів.