У Білому домі прокоментували санкції Кремля

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що російська влада так поспішала з санкціями проти США, що помилково запровадила обмежувальні заходи проти померлого у 2002 році батька Джо Байдена замість самого американського президента, повідомляє Укрiнформ.

«Спершу зазначу, що ім’я президента Байден-молодший, тож вони (росіяни – ред.), можливо, санкціонували його батька. Нехай він спочиває з миром» , - сказала Псакі.

Повне ім’я глави Білого дому - Джозеф Робінетт Байден-молодший у той час, як росіяни санкціонували Джозефа Робінетта Байдена.

«По-друге, я б сказала. що це нікого з вас не здивує, що ніхто з нас не планує туристичні поїздки в Росію. Ніхто з нас не має банківських рахунків, до яких ми не зможемо отримати доступ (через ці санкції – ред.)» , - додала Псакі.

Ексдержсекретар США Хілларі Клінтон, яка також опинилися під російськими санкціями, з іронією прокоментувала рішення Москви.

«Я хочу подякувати російській академії за цю нагороду за життєві досягнення» , - написала вона у Твіттері.

Учора РФ запровадила персональні санкції, так званий «стоп-лист», стосовно представників керівництва США та пов'язаних з ними осіб. Список містить 13 осіб, серед яких президент Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, помічник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джен Псакі, ексдержсекретар Хілларі Клінтон тощо.