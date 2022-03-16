Верещук: гуманітарні коридори можуть не відкритися 16 березня

Станом на ранок 16 березня Україна не може відкрити гуманітарні коридори для евакуації мирних мешканців із гарячих точок. Одна із причин – Червоний Хрест не відповів на українські пропозиції.

Про це у своєму новому зверненні розповіла Міністр реінтеграції України Ірина Верещук.

"Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, надіслані вчора до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні", – сказала міністр.

За її словами, на сьогодні залишається відкритим питання організації гуманітарних коридорів для Ізюма та Маріуполя.